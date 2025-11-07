Ученые рассказали, зачем жирафам нужны 2-метровые ноги

Если вы когда-нибудь задумывались, почему у жирафа такая длинная шея, ответ кажется очевидным: она позволяет ему дотягиваться до сочных листьев на верхушках высоких акаций в Африке. Только жирафы имеют прямой доступ к этим листьям, в то время как более мелкие млекопитающие вынуждены конкурировать друг с другом у земли. Этот эксклюзивный источник пищи, по-видимому, позволяет жирафам размножаться круглый год и лучше переносить засуху, чем более низкорослые виды.
Но что же ноги? Зачем африканскому парнокопытному такие гигантские конечности? Попробуйте угадать ответ на этот вопрос в нашем мини-тесте, а ниже мы расскажем про свежее научное исследование по этой теме.
Почему у жирафов такие длинные ноги
Длинная шея обходится дорого. Сердцу жирафа приходится бороться с гравитацией, чтобы создавать достаточное давление, необходимое для доставки крови к мозгу, который расположен на два-три метра выше него. Поэтому жираф обладает не только самой длинной шеей среди млекопитающих, но и самым высоким артериальным давлением. Кровяное давление взрослого жирафа в среднем составляет 200−250 миллиметров ртутного столба, то есть примерно вдвое выше, чем у человека и других млекопитающих.
В результате сердце жирафа в состоянии покоя потребляет больше энергии, чем все тело отдыхающего человека, и больше энергии, чем сердце любого другого млекопитающего сопоставимого размера.
Однако, как показало новое исследование, проведенное учеными из Университета Претории (ЮАР) и Университета Аделаиды (Австралия), у сердца жирафа в его борьбе с гравитацией есть четыре помощника: длинные-предлинные ноги животного. Именно их длина позволяет снизить давление, необходимое для доставки крови к мозгу, тем самым экономя энергию и облегчая нагрузку на сердце.
Чтобы разобраться, почему у жирафа в ходе эволюции выросли ноги именно такой длины, исследователи, статья которых опубликована в Journal of Experimental Biology, создали компьютерную модель «элаффы» — полужирафа-полуантилопы.
Элаффа, по сути, представляет собой шею жирафа, прикрепленную к телу антилопы. При этом шея растянута таким образом, чтобы коротконогая элаффа и жираф оказались одинакового роста. Это позволило ученым смоделировать, сколько энергии средний жираф весом 651 килограмм экономит, достигая своей высоты не только за счет длинной шеи, но и благодаря длинным ногам.
Расчеты показали, что если сердце жирафа, расположенное на высоте почти двух метров, потребляет для обеспечения кровоснабжения мозга около 16% энергии всего тела, то у элаффы этот показатель увеличивается до 21%. Таким образом, если бы жираф достиг своей высоты только за счет удлинения шеи, ему пришлось бы ежедневно получать дополнительно 3000 килоджоулей энергии из пищи.
Таким образом, сообщает Naked Science, длинные ноги, поднимая сердце жирафа ближе к голове, не только разгружают его сердечно-сосудистую систему за счет снижения давления, необходимого для подачи крови в мозг, но и «экономят» 5% энергии, получаемой из пищи. За год эта экономия энергии может составить более 1,5 тонн пищи, что может быть решающим фактором в борьбе за выживание в африканской саванне.
Однако длинные ноги имеют свою цену: жираф не может развить ускорение, необходимое для того, чтобы обогнать льва. Кроме того, во время питья жираф вынужден широко расставлять передние ноги, что делает его медлительным и неуклюжим, когда он пытается встать и убежать, если появляется хищник. Как показывает статистика, из всех млекопитающих именно жирафы чаще всего покидают водоем, так и не попив воды.