Ученые рассказали, зачем жирафам нужны 2-метровые ноги

Если вы когда-нибудь задумывались, почему у жирафа такая длинная шея, ответ кажется очевидным: она позволяет ему дотягиваться до сочных листьев на верхушках высоких акаций в Африке. Только жирафы имеют прямой доступ к этим листьям, в то время как более мелкие млекопитающие вынуждены конкурировать друг с другом у земли. Этот эксклюзивный источник пищи, по-видимому, позволяет жирафам размножаться круглый год и лучше переносить засуху, чем более низкорослые виды.