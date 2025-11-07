В Кирове завершают благоустройство парка у цирка

«Вопрос обустройства места для выгула собак актуален не только для их владельцев, но и для тех, кто гуляет здесь с детьми. И эта площадка — современная, оборудованная по всем правилам, позволит решить этот вопрос в парке имени Кирова. Она находится достаточно далеко от прогулочной зоны и способна вместить довольно много людей с их питомцами», — отметила глава города Елена Ковалева.