В Кирове завершают благоустройство парка у цирка

Парк у цирка заканчивают благоустраивать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Кирове. Об этом сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.
В крупнейшем парке города появятся новая детская площадка, площадки для йоги и выгула собак. Помимо ограждения, урн и скамеек, там установят комплекс элементов для дрессировки животных. Часть сооружений можно будет адаптировать под размеры конкретного питомца.
«Вопрос обустройства места для выгула собак актуален не только для их владельцев, но и для тех, кто гуляет здесь с детьми. И эта площадка — современная, оборудованная по всем правилам, позволит решить этот вопрос в парке имени Кирова. Она находится достаточно далеко от прогулочной зоны и способна вместить довольно много людей с их питомцами», — отметила глава города Елена Ковалева.
К 15 ноября специалисты планируют завершить работы на детской площадке. Там уже готова большая бетонная песочница, а территория вокруг покрыта щебенкой.
Работы на площадке для йоги закончены. Также полностью готовы новые пешеходные дорожки, связывающие зоны отдыха с остальной территорией парка. Сейчас строители устанавливают малые архитектурные формы, скамейки и урны. Впереди обустройство системы видеонаблюдения и установка туалетного модуля.
«Степень готовности всех объектов достаточно высокая, но сейчас необходимо максимально использовать каждый день с благоприятными погодными условиями и завершить работы до наступления зимы», — подчеркнул первый заместитель главы администрации города Дмитрий Печенкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.