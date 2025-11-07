В парке Хабаровска улучшили экскурсионное направление

Специалистам удалось привлечь в сезон рекордное число посетителей, а также в несколько раз ускорить их обслуживание. Оптимизацию в парке провел региональный центр компетенций. В ходе диагностики процессов в парке ускорили процедуру записи на экскурсии. На сайте и в социальных сетях появилась удобная форма для покупки билетов, а также максимально упрощен процесс оплаты. Теперь после заполнения формы гость мгновенно получает ссылку для оплаты, а администратор — автоматическое уведомление о подтвержденной брони.