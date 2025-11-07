В парке Хабаровска улучшили экскурсионное направление

Сотрудники Хабаровского парка им. Н. Н. Муравьева-Амурского с мая этого года с помощью бережливых технологий оптимизировали процесс организации и проведения экскурсий по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона.
Ежегодно свыше 1,5 тыс. жителей и гостей города посещают экскурсии в парке. Перед командой проекта была поставлена задача сделать услуги более комфортными для посетителей, а также найти возможности перевести экскурсии из затрат в источник дохода и сделать точкой роста.
Специалистам удалось привлечь в сезон рекордное число посетителей, а также в несколько раз ускорить их обслуживание. Оптимизацию в парке провел региональный центр компетенций. В ходе диагностики процессов в парке ускорили процедуру записи на экскурсии. На сайте и в социальных сетях появилась удобная форма для покупки билетов, а также максимально упрощен процесс оплаты. Теперь после заполнения формы гость мгновенно получает ссылку для оплаты, а администратор — автоматическое уведомление о подтвержденной брони.
Также в рамках проекта разработаны регламенты каждого этапа процесса, что исключило ошибки и потери информации. По итогам внедренных улучшений время обработки одной заявки сократилось со 140 до 18 минут, количество участников платных экскурсий в пиковый сезон увеличилось с 58 до 785 человек, а доход от экскурсионной деятельности вырос в 15 раз. Оптимизация процессов позволила сотрудникам освободить время для повышения качества обслуживания.
В рамках проекта сотрудники парка приступили к решению еще одной сопутствующей проблемы — низкой осведомленности жителей и гостей города о предлагаемых экскурсионных маршрутах. Для этого команда проработала дополнительные меры по информированию населения, а также начала разработку новых программ и маршрутов. В следующем году парк займется оптимизацией процессов согласования внутреннего документооборота и работы с благотворительными пожертвованиями на нужды пространства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.