Рязанский кардиодиспансер получил новый газоанализатор крови

Современный автоматический анализатор газов крови поступил в отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии Рязанского областного клинического кардиологического диспансера. Аппарат приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
Прибор используют для оценки газового состояния крови — кислорода, углекислого газа и кислотно-щелочного уровня. Новый анализатор ускоряет процесс, с помощью которого врачи получают результаты в режиме реального времени. Аппарат быстро показывает эффективность дыхания и вентиляции, помогает корректировать ИВЛ и кислородотерапию. Также он позволяет вовремя выявить нарушения обмена и кислотно-щелочного баланса.
«Теперь можно узнать результаты анализа за 5−10 минут. Для этого требуется всего несколько капель крови. Благодаря такому анализу мы можем оперативно выбрать нужную терапию, скорректировать лечение. В том числе пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, у которых сердечно-сосудистые заболевания осложнены пневмониями, кардиогенным шоком, отеком легких, левожелудочковой недостаточностью», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.