В Самаре прошло пленарное заседание форума «Россия — спортивная держава»

Пленарное заседание XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоялось 6 ноября в Самаре. На встрече выступил Президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Минспорта России.
Глава государства отметил, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. По словам Президента, спорт призван объединять людей, что и является одним из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций.
Владимир Путин поблагодарил тех, кто принял взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.
«Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну. В целом мы руководствовались исключительно спортивными принципами, а не уровнем и качеством отношений с той или иной страной», — сказал глава государства.
Он также заявил, что приоритетное внимание уделяется развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья. Сейчас в России действуют более 370 тысяч спортивных сооружений, и строительство новых спортивных объектов будет продолжено. Президент подчеркнул, что особое внимание привлечено к задаче вовлечения в спорт детей и подростков.
Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в свою очередь отметил, что «дети, их здоровье и успехи — смысл всей нашей работы».
«В том числе в интересах молодежи мы добиваемся полноценного восстановления в правах на мировой арене наших спортсменов — звезд, на которых ориентируется подрастающее поколение. Именно Россия сегодня остается главным поборником олимпийских ценностей. Несмотря на все ограничения, уже 4000 наших спортсменов в 28 олимпийских видах допускаются к международным стартам. Россияне вновь участвуют в командных турнирах по плаванию, фехтованию, гребле, дзюдо. За этот год завоевана 91 медаль, из них 35 золотых — больше, чем за весь прошлый год», — сказал министр.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.