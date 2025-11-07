В Самаре прошло пленарное заседание форума «Россия — спортивная держава»

«Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. В ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня мы всегда радушно принимали посланцев международных спортивных объединений, комитетов, федераций, создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну. В целом мы руководствовались исключительно спортивными принципами, а не уровнем и качеством отношений с той или иной страной», — сказал глава государства.