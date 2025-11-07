Скандал с фальшивыми дипломами медицинского университета Молдовы набирает обороты: Их подписывал не только министр здравоохранения, но и депутат ПАС — как они оправдываются

Румынские СМИ опубликовали фото поддельных дипломов, которые получили румынские врачи в Государственном университете медицины и фармацевтики Молдовы.
На них содержится подпись ректора, а ныне министра здравоохранения Молдовы Эмиля Чебана, отрицавшего, что подделка дипломов ВУЗа технически возможна.
Кроме того, на липовых дипломах румынских врачей помимо подписи ректора обнаружили и роспись депутата ПАС Адриана Белого, по совместительству тамошнего преподавателя.
Румынские СМИ опубликовали фото поддельных дипломов. Фото: соцести.
Оба выражают недоумение.
На момент выдачи документов Чебан был ректором USMF. По версии следствия, эти врачи получили молдавские дипломы об ординатуре, работая при этом на полную ставку в Румынии. То есть физически они в Молдове не находились.
Защита министра: Вместо того чтобы признать халатность в университете, Эмиль Чебан пошёл по проторенной дорожке: он заявил, что считает эти документы подделкой.
Это очень удобно: подпись вроде бы его, но диплом — это «подлог». У министра видимо есть двойник, который тайком ставит его подпись на фальшивых документах, пока он подписывает «тысячи других, настоящих» по стандартной процедуре.
Кстати говоря, несколько позже, министр сказал, что он много где оставлял подписи просто потому, что это стандартная процедура.
Так подделка или стандартная процедура? — задается вопросом mirgagauzia.
Адриан Белый тоже заявил, что не делал ничего противозаконного, кроме исполнения своих обязанностей.
Официальный комментарий депутата Белого:
«Я несу административную, а не юридическую ответственность! Я был всего лишь проректором по учебной части и подписывал бумаги по представлению Комиссии и по приказу ректора».
Игорь Гросу тоже прокомментировал, если можно так сказать, скандал с фальшивыми дипломами из Румынии, выданными Университетом медицины и фармации, на которых стоят подписи нынешнего министра здравоохранения и депутата от PAS:
«Пусть и дальше представляют доказательства, мы полностью доверяем господину министру. Поэтому и говорю — пусть следствие делает свою работу. Мои коллеги готовы сотрудничать, если их попросят внести вклад, они это сделают. Но не стоит делать поспешные выводы и спекулировать раньше времени», — сказал спикер.
Тем временем Алла Немеренко делает вид, что это не в период её мандата на посту министра здравоохранения Государственный университет медицины и фармацевтики Молдовы выдавал румынским врачам поддельные дипломы.
Немеренко вообще не комментирует скандал. Хотя на дипломах виднеется период обучения — 2021−2024.
Напомним, что масштабные обыски прошли в Румынии у врачей, получивших фальшивые специализации в кишиневском медуниверситете.
Университет, возглавляемый недавно назначенным министром здравоохранения Эмилом Чебаном, замешан в деле, связанном с мошенничеством, подделкой официальных документов, компьютерным мошенничеством, использованием подделок и незаконным осуществлением профессии или деятельности.
