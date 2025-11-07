Страшное ДТП в Уфе: женщину сбили сразу два автомобиля

Сегодня вечером, 7 ноября, в Уфе на улице Российской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции Башкирии, водитель Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Уфимского шоссе, сбил женщину, находившуюся на середине проезжей части.
От удара пешехода отбросило на встречный Nissan Bluebird, от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Все обстоятельства случившегося уточняются.
