Страшное ДТП в Уфе: женщину сбили сразу два автомобиля

В Уфе в ДТП с двум иномарками погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 7 ноября, в Уфе на улице Российской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительным данным Госавтоинспекции Башкирии, водитель Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Уфимского шоссе, сбил женщину, находившуюся на середине проезжей части.

От удара пешехода отбросило на встречный Nissan Bluebird, от полученных травм женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Все обстоятельства случившегося уточняются.

