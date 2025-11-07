Более двух тысяч человек стали участниками чтений «Белов. Вологда. Россия»

Во время нынешних чтений состоялся Всероссийский научный литературный семинар «Творчество Василия Белова в контексте современности: патриотизм и гражданская позиция в эпоху глобальных вызовов», где свои исследовательские работы представляли ученые из разных уголков страны. Центральным событием Беловских чтений стал юбилейный X Литературный семинар молодых авторов. Он объединил начинающих писателей, поэтов и литературных критиков со всей России: из Вологды, Волгограда, Твери, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Саратова, Нижнего Новгорода, Курганской и Архангельской областей. В течение нескольких дней молодые авторы получали советы от наставников, посещали экскурсии и творческие встречи. Завершил неделю фестиваль «ЛитСИмена». В один день сразу на нескольких площадках областной библиотеки проходили творческие встречи, презентации, дискуссии, книжная ярмарка и многое другое.