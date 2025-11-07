Более двух тысяч человек стали участниками чтений «Белов. Вологда. Россия»

Участниками и гостями XII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия», которые проходили с 20 по 25 октября в Вологодской области, стали свыше 2 тыс. человек. Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Семья», сообщили в управлении по молодежной политике правительства региона.
Праздничные мероприятия стартовали в общеобразовательной школе № 8 Вологды, где школьники представили спектакль «Такая война» по произведению Василия Ивановича Белова. Традиционно 23 октября, в день рождения классика, у его памятника, установленного у областной библиотеки три года назад, собрались ценители его творчества, чтобы возложить цветы и сказать теплые слова в адрес земляка.
Также в рамках Беловской недели состоялся юбилейный вечер супруги писателя Ольги Беловой «Хранительница» и литературный марафон «Читаем Белова» в музее-квартире писателя. «Невозвратные годы» Василия Ивановича читали 166 человек. Отрывок из этого же произведения писали 60 школьников и студентов на Беловском диктанте в областной универсальной научной библиотеке. Беловские диктанты также прошли в 113 школах области — для каждого класса был подобран определенный текст с учетом возрастных особенностей и школьной программы.
Во время нынешних чтений состоялся Всероссийский научный литературный семинар «Творчество Василия Белова в контексте современности: патриотизм и гражданская позиция в эпоху глобальных вызовов», где свои исследовательские работы представляли ученые из разных уголков страны. Центральным событием Беловских чтений стал юбилейный X Литературный семинар молодых авторов. Он объединил начинающих писателей, поэтов и литературных критиков со всей России: из Вологды, Волгограда, Твери, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Саратова, Нижнего Новгорода, Курганской и Архангельской областей. В течение нескольких дней молодые авторы получали советы от наставников, посещали экскурсии и творческие встречи. Завершил неделю фестиваль «ЛитСИмена». В один день сразу на нескольких площадках областной библиотеки проходили творческие встречи, презентации, дискуссии, книжная ярмарка и многое другое.
