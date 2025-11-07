Опрос показал отношение россиян к ограничению доступа к зарубежным сервисам

Каждый четвертый (24%) опрошенный гражданин РФ скорее поддерживает ограничение в России доступа к некоторым зарубежным ресурсам: социальным сетям, мессенджерам и цифровым платформам. Четверо из десяти (39%) скорее ограничения не поддерживают: так высказались 58% представителей поколения цифры (рожденные в 2001 году и позднее) и 68% младших миллениалов (рожденные в 1992—2000 годах). Еще 30% россиян отметили, что безразлично относятся к таким ограничениям.