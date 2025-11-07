Ричмонд
В Новгородской области отремонтируют еще два искусственных сооружения

Мосты расположены в Мошенском и Окуловском муниципальных округах.

Два искусственных сооружения отремонтируют на территории Мошенского и Окуловского муниципальных округов Новгородской области. Работы выполнят в 2025—2026 годах в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В Мошенском муниципальном округе улучшат железобетонный мост через реку Сухую на автодороге «А-114 — Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель» — Мошенское. Протяженность искусственного сооружения составляет 44,1 м. В Окуловском муниципальном округе работы предусмотрены на мосту через реку Перетну перед деревней Перетенка-2 на региональной автодороге Окуловка — Кулотино — Топорок. Длина переправы — 59,8 м.

Специалисты отремонтируют конструкции пролетных строений и опор, полностью заменят мостовое полотно, восстановят систему водоотвода и сопряжение сооружений с подходами. Также они установят барьерное и перильное ограждение, заменят старые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.