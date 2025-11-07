В Селтинском районе Удмуртии произвели рекордное количество молока

Производство молока в Селтинском районе Республики Удмуртия достигло исторического максимума и составило 18782,8 тонны. Успехи района способствуют достижению цели национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в местной администрации.
В районе подвели итоги сельскохозяйственного сезона по состоянию на октябрь 2025 года. Высокий спрос на местную продукцию подтверждается эффективной реализацией: объем проданного молока вырос до 17229,2 тонны. Аграрии района заготовили 2,5 тыс. тонн сена, 51 тыс. тонн сенажа и 42,6 тыс. тонн силоса. Растениеводческий сектор также демонстрирует положительную динамику: намолот зерновых культур составил 23,6 тыс. тонн при средней урожайности 26,5 ц/га.
Особая гордость — труженики района. Например, Вероника Смирнова, представитель компании «Батыр», была удостоена серебряной медали на XXVII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2025» за лучший проект сельскохозяйственного потребительского кооператива-грантополучателя. Оператор машинного доения Галина Лебедева из крестьянско-фермерского хозяйства В. И. Григорьева получила почетную грамоту Государственного совета Удмуртской Республики за 33-летний труд в сельском хозяйстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.