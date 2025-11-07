В Самарской области высадили почти 40 тысяч лесных растений

Всего в 2025 году на территории практически всех муниципальных образований провели 142 мероприятия акции по весенней посадке леса «Сад памяти» и осенней — «Сохраним лес». Участники высадили более 180 тыс. лесных растений на общей площади свыше 85 га. Общее количество людей, которые были задействованы в акции, составило более 6 тыс. человек.