В Самарской области высадили почти 40 тысяч лесных растений

Акция «Сохраним лес» прошла этой осенью в Самарской области по нацпроекту «Экологическое благополучие». В ходе 24 мероприятий их участники высадили 37,4 тыс. лесных растений различных пород на площади 19 га, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
«Жители региона неравнодушно относятся к лесовосстановлению и с огромным желанием принимают участие в мероприятиях, помогают лесникам. В этом году к осенней акции присоединились около тысячи человек», — отметил руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.
Центральное мероприятие акции прошло 17 октября на территории Ставропольского лесничества, в нем приняли участие 100 волонтеров. Территория выбрана неслучайно: этот участок был дважды пройден пожаром — в 2010 и в 2023 году.
Также в ходе акции лесники вместе с волонтерами провели масштабную уборку в Волжском лесничестве вдоль федеральной трассы. Им удалось расчистить участок протяженностью почти 50 км и вывезти около 1 тыс. кубометров мусора и валежника.
Всего в 2025 году на территории практически всех муниципальных образований провели 142 мероприятия акции по весенней посадке леса «Сад памяти» и осенней — «Сохраним лес». Участники высадили более 180 тыс. лесных растений на общей площади свыше 85 га. Общее количество людей, которые были задействованы в акции, составило более 6 тыс. человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.