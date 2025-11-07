Создан ИИ для поиска океанических вихрей в Антарктике

«Конечно, у модели есть свои ограничения. Иногда она принимает за вихри круглые структуры на ледниках. В будущем мы решим эту проблему, добавив географическую маску, которая просто “запретит” нейросети искать вихри на суше. Но уже сейчас мы получили инструмент, способный обрабатывать данные в масштабах, о которых раньше можно было только мечтать», — подытожил Сандалюк.