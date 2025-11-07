Бэушные «японцы» теряют в цене: аналитики рассказали об автомобилях, сильнее всего подешевевших в Башкирии

Специалисты поясняют, что динамика средней цены зависит не только от реального снижения стоимости конкретных автомобилей, но и от изменения структуры спроса. Увеличение доли более доступных комплектаций или бюджетных моделей в общем объеме предложения также приводит к снижению средней цены на марку.