Бэушные «японцы» теряют в цене: аналитики рассказали об автомобилях, сильнее всего подешевевших в Башкирии

Средняя цена подержанного автомобиля в Башкирии в прошлом месяце составила 750 тысяч рублей. Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на экспертов «Авито Авто», сильнее всего за месяц подешевели автомобили японских марок.
Согласно данным аналитиков, наибольшее месячное снижение цен зафиксировано на Toyota (-6,2%), Mitsubishi (-5%) и Hyundai (-3,2%). Среди конкретных моделей выделяются Toyota Camry и Skoda Octavia (подешевели на 3,2%, до 1,79 млн рублей и 870 тысяч рублей соответственно), а также Mazda CX-5 (-2,3%, до 2,1 млн рублей).
Наиболее заметное снижение цен с января демонстрируют Toyota Camry (подешевела на 10,5%, до 1,79 млн рублей), Lada 2114 Samara (-9,7%, до 167 тысяч рублей), Lada Priora (-9,4%, до 290 тысяч рублей), Mazda CX-5 (-9%, до 2,1 млн рублей) и Lada Kalina (-8,8%, до 260 тысяч рублей).
Специалисты поясняют, что динамика средней цены зависит не только от реального снижения стоимости конкретных автомобилей, но и от изменения структуры спроса. Увеличение доли более доступных комплектаций или бюджетных моделей в общем объеме предложения также приводит к снижению средней цены на марку.
