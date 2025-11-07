На соискание премии «Служение» поступило более 15 тысяч заявок

«Каждый раз, готовясь к новой премии, мы внимательно учитываем пожелания соискателей и мнение общественности. В этом году решением Наблюдательного совета премии были учреждены две новые номинации: “С передовой СВО в муниципалитет” и “Профессиональные кадры — будущее муниципалитета”. Важно и то, что премия “Служение” дает возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей стране, малой родине и людям», — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.