На соискание премии «Служение» поступило более 15 тысяч заявок

Число индивидуальных и командных заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение» превысило 15 тыс. Наибольшую активность проявили Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа, сообщили в пресс-службе премии.
В настоящий момент регионами-лидерами по подаче заявок являются Белгородская, Пензенская и Саратовская области, Красноярский и Пермский края, Удмуртская Республика и Кемеровская область — Кузбасс. Из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей уже поступили 500 заявок. Тематика проектов охватывает восстановление муниципальной инфраструктуры и модернизацию городского хозяйства в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также она включает образовательные и социальные инициативы.
«Каждый раз, готовясь к новой премии, мы внимательно учитываем пожелания соискателей и мнение общественности. В этом году решением Наблюдательного совета премии были учреждены две новые номинации: “С передовой СВО в муниципалитет” и “Профессиональные кадры — будущее муниципалитета”. Важно и то, что премия “Служение” дает возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей стране, малой родине и людям», — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению Президента России Владимира Путина в 2023 году. Наград удостаиваются люди, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, а также те, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий: городов, поселков и деревень. Прием заявок на третью премию продлится до 21 ноября этого года. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте проекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.