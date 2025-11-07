Более 400 любителей бега вышли на старт «Народного трейла» в Истре

В этом году забег посвятили русской народной культуре и традициям. На старт вышли свыше 400 участников. В общей сложности они преодолели дистанцию 3591,4 км. Для бегунов подготовили дистанции в 5, 10 и 20 верст, которые прошли по самым живописным местам округа Истра. Кроме того, состоялся отдельный женский забег в кокошниках, а также соревнования для юных любителей бега в 1 версту и полверсты. В культурно-развлекательной части праздника бега приняли участие образцовый хореографический коллектив «Боярушка» и клуб исторической реконструкции «Нидхёгг».