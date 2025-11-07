Более 400 любителей бега вышли на старт «Народного трейла» в Истре

«Народный трейл», забег по пересеченной местности для всей семьи, организовали в Истре в Московской области. Мероприятие прошло 4 ноября в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
В этом году забег посвятили русской народной культуре и традициям. На старт вышли свыше 400 участников. В общей сложности они преодолели дистанцию 3591,4 км. Для бегунов подготовили дистанции в 5, 10 и 20 верст, которые прошли по самым живописным местам округа Истра. Кроме того, состоялся отдельный женский забег в кокошниках, а также соревнования для юных любителей бега в 1 версту и полверсты. В культурно-развлекательной части праздника бега приняли участие образцовый хореографический коллектив «Боярушка» и клуб исторической реконструкции «Нидхёгг».
Каждый участник забега получил медаль в виде серебряного блюдца с наливным яблоком. На финише гостей и участников угощали горячим чаем, гречкой и пирогами с вишней.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.