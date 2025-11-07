В Оренбуржье в поселке Первомайском открыли модельную библиотеку

Это уже пятая библиотека региона, модернизированная в ходе реализации нового нацпроекта. Учреждение капитально отремонтировали, обновили фасад и благоустроили прилегающую территорию. Дизайн пространства разработала студия «КрутоДома» из Бузулука совместно с сотрудниками библиотеки. В учреждении созданы шесть функциональных зон: входная с арт-галереей, зона чтения, рабочая площадка с мини-типографией и краеведческим пространством и мини-музеем, событийная площадка, техническая зона и хранилище. Интерьер сочетает темы литературы и кино: в здании представлены предметы, воссоздающие рабочее место писателя Николая Корсунова, и материалы местного фотографа Анатолия Смирнова.