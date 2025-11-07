В Оренбуржье в поселке Первомайском открыли модельную библиотеку

Центральную районную библиотеку после модернизации открыли в поселке Первомайском в Оренбургской области. Ее обновили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
Это уже пятая библиотека региона, модернизированная в ходе реализации нового нацпроекта. Учреждение капитально отремонтировали, обновили фасад и благоустроили прилегающую территорию. Дизайн пространства разработала студия «КрутоДома» из Бузулука совместно с сотрудниками библиотеки. В учреждении созданы шесть функциональных зон: входная с арт-галереей, зона чтения, рабочая площадка с мини-типографией и краеведческим пространством и мини-музеем, событийная площадка, техническая зона и хранилище. Интерьер сочетает темы литературы и кино: в здании представлены предметы, воссоздающие рабочее место писателя Николая Корсунова, и материалы местного фотографа Анатолия Смирнова.
Для учреждения также закупили компьютеры, ноутбуки, проектор, интерактивную панель и другую технику. Книжный фонд пополнился на 1466 изданий. Теперь в библиотеке более 30 тыс. книг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.