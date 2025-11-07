В Волгограде новые улицы готовят к введению платных парковок

Примечательно, что нововведение уже успело озадачить работников местных офисов и организаций, привыкших приезжать на работу на своём авто. Волгоградцы сетуют, что не понимают, обязаны ли они сейчас платить за парковочное место, что уже предписывает разметка, а также знаки. Кроме этого, горожане обратили внимание, что новые платные площадки для автомобилей уже были заведены на городской портал «Парковки Волгограда». На горячей линии оператора парковочных пространств поспешили успокоить автолюбителей, подтвердив при этом, что работы по введению нового режима действительно приближаются к финишу.