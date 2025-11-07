CNN: Китай резко нарастил программу производства ракет

CNN напоминает, что председатель КПК Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году вложил миллиарды долларов в закупку и модернизацию военной техники в рамках четко сформулированного стремления оперативно преобразовать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в боевые силы «мирового класса». Он также создал ракетные силы НОАК (PLARF) — элитное подразделение, контролирующее быстро растущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Си описал эти силы как «ядро стратегического сдерживания и краеугольный камень, на котором строится национальная безопасность». Согласно изданию, китайские предприятия по производству ракет обеспечивают почти все виды вооруженных сил, которые признаны крупнейшими вооруженными силами в мире и насчитывают более 2 миллионов военнослужащих.