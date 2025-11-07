Ричмонд
CNN: Китай резко нарастил программу производства ракет

С 2020 года Китай значительно расширил объекты, связанные с производством ракет, и укрепил свои возможности по сдерживанию США, сообщает американский канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Утверждая это, CNN ссылается на спутниковые снимки, карты и правительственные уведомления. В статье говорится, что Китай за указанное время расширил более 60% из своих 136 объектов, связанных с производством ракет или ракетными силами, которые контролируют ядерный арсенал страны.

CNN проанализировал 99 объектов, связанных с производством ракет, и обнаружил, что 65 из них расширились за счет застроенных площадей. По данным канала, Китай также расширил 22 из 37 баз, принадлежащих ракетным войскам.

Это, по мнению экспертов, может оказать экспоненциальное влияние на масштабы производства ракет в Китае.

Как утверждает CNN, почти за пять лет площадь этих объектов, включая заводы, исследовательские и испытательные центры, увеличилась более чем на 2 млн квадратных метров. На спутниковых снимках видно, что на них появились новые башни, бункеры и насыпи. В некоторых случаях на снимках можно увидеть детали ракет. Полученные данные позволяют утверждать, что Пекин возводит мощности для производства новых и более совершенных ракет.

Китай позиционирует себя как глобальную сверхдержаву. Мы находимся на начальном этапе новой гонки вооружений. Китай уже участвует в спринте и готовится к марафону.

Уильям Альберке
бывший директор НАТО по контролю над вооружениями

CNN напоминает, что председатель КПК Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году вложил миллиарды долларов в закупку и модернизацию военной техники в рамках четко сформулированного стремления оперативно преобразовать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в боевые силы «мирового класса». Он также создал ракетные силы НОАК (PLARF) — элитное подразделение, контролирующее быстро растущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Си описал эти силы как «ядро стратегического сдерживания и краеугольный камень, на котором строится национальная безопасность». Согласно изданию, китайские предприятия по производству ракет обеспечивают почти все виды вооруженных сил, которые признаны крупнейшими вооруженными силами в мире и насчитывают более 2 миллионов военнослужащих.

