CNN: Китай резко нарастил программу производства ракет

CNN проанализировал 99 объектов, связанных с производством ракет, и обнаружил, что 65 из них расширились за счет застроенных площадей. По данным канала, Китай также расширил 22 из 37 баз, принадлежащих ракетным войскам.
Как утверждает CNN, почти за пять лет площадь этих объектов, включая заводы, исследовательские и испытательные центры, увеличилась более чем на 2 млн квадратных метров. На спутниковых снимках видно, что на них появились новые башни, бункеры и насыпи. В некоторых случаях на снимках можно увидеть детали ракет. Полученные данные позволяют утверждать, что Пекин возводит мощности для производства новых и более совершенных ракет.
Китай позиционирует себя как глобальную сверхдержаву. Мы находимся на начальном этапе новой гонки вооружений. Китай уже участвует в спринте и готовится к марафону.
CNN напоминает, что председатель КПК Си Цзиньпин с момента прихода к власти в 2012 году вложил миллиарды долларов в закупку и модернизацию военной техники в рамках четко сформулированного стремления оперативно преобразовать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в боевые силы «мирового класса». Он также создал ракетные силы НОАК (PLARF) — элитное подразделение, контролирующее быстро растущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Си описал эти силы как «ядро стратегического сдерживания и краеугольный камень, на котором строится национальная безопасность». Согласно изданию, китайские предприятия по производству ракет обеспечивают почти все виды вооруженных сил, которые признаны крупнейшими вооруженными силами в мире и насчитывают более 2 миллионов военнослужащих.