В Ростовской области сотрудники ГАИ объявили об усилении в ближайшие дни

На Дону на дорогах увеличат число экипажей ДПС.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 8 ноября, а также в воскресенье, 9 ноября, региональная Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы, сообщили в ведомстве.

В ГАИ пояснили, что эти меры связаны с обеспечением безопасности жителей Дона.

— На дорогах региона будет увеличено число экипажей. Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения: строго соблюдать ПДД,

быть внимательными, проявлять взаимоуважение на дорогах, — обратились сотрудники ГАИ к дончанам.

