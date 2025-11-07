В Ростовской области сотрудники ГАИ объявили об усилении в ближайшие дни

В Ростовской области в субботу, 8 ноября, а также в воскресенье, 9 ноября, региональная Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы, сообщили в ведомстве.
В ГАИ пояснили, что эти меры связаны с обеспечением безопасности жителей Дона.
— На дорогах региона будет увеличено число экипажей. Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения: строго соблюдать ПДД,
быть внимательными, проявлять взаимоуважение на дорогах, — обратились сотрудники ГАИ к дончанам.
