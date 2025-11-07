Красота убивает: В Молдове изымают из продажи косметику, в которой обнаружили токсичные вещества

НАПБ предупреждает об опасной косметике.
Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) выявило несколько косметических продуктов, содержащих запрещённые вещества, в том числе борную кислоту, тетраборат натрия и триклозан. Продукция, реализуемая компанией SRL «VIRIM-IMPEX», была запрещена и изъята с рынка, отозвана у дистрибьюторов и потребителей и признана непригодной к использованию.
«В ходе проверки, проведённой инспекторами ANSP у экономического агента SRL “VIRIM-IMPEX”, были обнаружены косметические средства, содержащие борную кислоту и тетраборат натрия — вещества, включённые в список запрещённых ингредиентов в косметике согласно Приложению № 3 к Санитарному регламенту о косметических продуктах, утверждённому Постановлением правительства № 1207 от 27.10.2016. Также был выявлен триклозан, включённый в список консервантов, разрешённых только с ограничениями, согласно Приложению № 6 к тому же регламенту», — сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).
Борная кислота и тетраборат натрия запрещены в косметических средствах, так как могут негативно влиять на репродуктивную функцию, вызывать раздражение кожи и глаз. Длительное использование продуктов, содержащих эти вещества, способно нанести вред здоровью.
Триклозан допускается только в косметике, которая смывается, и лишь в концентрации до 0,3%. Он запрещён в продуктах, остающихся на коже, из-за риска раздражений и возможности развития устойчивых к антибиотикам бактерий.
Выявленные несоответствующие косметические продукты:
«Teimurova Spray pentru picioare», флакон 150 мл. Производитель: Zelionaia Dumbrava LTD, Россия.
«Teimurova Deo gel», флакон 100 мл. Производитель: Zelionaia Dumbrava LTD, Россия.
«Крем-паста для ног против запаха и потливости», тюбик 50 мл. Производитель: SRL Farm Grup, Россия.
«911 Gricosept (гель-бальзам)», тюбик 100 мл. Производитель: Tvins Tek LTD, Россия.
«Teimurova pastă-cremă pentru picioare antitranspirație și miros», тюбик 50 мл. Производитель: Zelionaia Dumbrava LTD, Россия.
В связи с этим ANSP рекомендует потребителям избегать использования перечисленных продуктов, а если они уже были приобретены — вернуть их в торговые точки, где они были куплены. Учреждение напоминает экономическим агентам об обязательстве соблюдать действующие правовые нормы, регулирующие размещение косметики на рынке, включая процедуру предварительного уведомления, с целью защиты общественного здоровья.
