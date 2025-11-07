Красота убивает: В Молдове изымают из продажи косметику, в которой обнаружили токсичные вещества

«В ходе проверки, проведённой инспекторами ANSP у экономического агента SRL “VIRIM-IMPEX”, были обнаружены косметические средства, содержащие борную кислоту и тетраборат натрия — вещества, включённые в список запрещённых ингредиентов в косметике согласно Приложению № 3 к Санитарному регламенту о косметических продуктах, утверждённому Постановлением правительства № 1207 от 27.10.2016. Также был выявлен триклозан, включённый в список консервантов, разрешённых только с ограничениями, согласно Приложению № 6 к тому же регламенту», — сообщает Национальное агентство общественного здоровья (ANSP).