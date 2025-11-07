Ричмонд
В Суздале пройдет масштабный деловой конгресс

Eго тeма — «Индустрия 4.0. Туризм, международное партнерство».

Шестой Владимирский инвестиционный конгресс состоится 11−12 декабря на «Суздаль-Арене». Масштабное мероприятие нацелено на решение задач национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.

В этом году тема конгресса — «Индустрия 4.0. Туризм, международное партнерство». Событие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, иностранных делегаций и предпринимателей.

Будут организованы стратегические сессии по развитию стекольной промышленности, автомобильного туризма и гастрономических брендов Владимирской области.

Также запланированы пленарная сессия «Развитие креативных индустрий: приоритеты и новые смыслы», экспертная сессия «Искусственный интеллект для устойчивого развития региона» и тематическая сессия «Национальная модель ведения бизнеса. Общие подходы к улучшению инвестиционного климата». Еще состоится подведение итогов конкурса «Экспортер года» и награждение финалистов премии «Бизнес-успех». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.