В Суздале пройдет масштабный деловой конгресс

Также запланированы пленарная сессия «Развитие креативных индустрий: приоритеты и новые смыслы», экспертная сессия «Искусственный интеллект для устойчивого развития региона» и тематическая сессия «Национальная модель ведения бизнеса. Общие подходы к улучшению инвестиционного климата». Еще состоится подведение итогов конкурса «Экспортер года» и награждение финалистов премии «Бизнес-успех». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.