В селе Летняя Ставка на Ставрополье завершается ремонт библиотеки

Капитальный ремонт межпоселенческой центральной библиотеки подходит к концу в селе Летняя Ставка Туркменского округа Ставропольского края. Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
В здании 1905 года постройки работы начались в феврале. В нем отремонтировали кровлю, фасад, помещения. Также обновили системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и пожаротушения.
Открытие библиотеки станет настоящим праздником для всех любителей книги и знаний. Обновленные помещения позволят предоставлять услуги в более комфортных условиях.
«После ремонта библиотеки у жителей села появится замечательная возможность не просто взять в книгу, но и остаться, потому что здесь будет интересно и детям, и взрослым», — сообщила заместитель министра культуры Ставропольского края Елена Калюка.
Отметим, что в учреждении проходят более сотни мероприятий в год — детские конкурсы, новогодние мероприятия и смотры художественной самодеятельности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.