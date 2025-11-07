Грузооборот в порту Азова достиг порядка 2 млн тонн за год

В Ростовской области с начала этого года через порт в Азове прошли более тысячи судов, а общий грузооборот составил порядка 2 млн тонн. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.
В номенклатуре вывозимых товаров преобладали сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, ячмень, кукуруза, сорго, семена сафлора, горох, нут, подсолнечное масло и продукты их переработки. Кроме того, значительную долю составили товары нефтеперерабатывающей и угольной промышленности: дизтопливо, тяжелое топливо, смазочные масла, каменный уголь и кокс.
— Наиболее распространенные из них — недекларирование табачной продукции членами экипажей, а также недекларирование запасных частей к теплоходам, — рассказал начальник таможенного поста Виктор Кирдеев.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростове пятые сутки ищут пропавшего 16-летнего подростка.
Полиция Ростова-на-Дону разыскивает 16-летнего подростка.