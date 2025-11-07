Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузооборот в порту Азова достиг порядка 2 млн тонн за год

Из порта Азова чаще всего вывозили пшеницу, горох и топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала этого года через порт в Азове прошли более тысячи судов, а общий грузооборот составил порядка 2 млн тонн. Об этом рассказали в Южном таможенном управлении.

В номенклатуре вывозимых товаров преобладали сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, ячмень, кукуруза, сорго, семена сафлора, горох, нут, подсолнечное масло и продукты их переработки. Кроме того, значительную долю составили товары нефтеперерабатывающей и угольной промышленности: дизтопливо, тяжелое топливо, смазочные масла, каменный уголь и кокс.

— Наиболее распространенные из них — недекларирование табачной продукции членами экипажей, а также недекларирование запасных частей к теплоходам, — рассказал начальник таможенного поста Виктор Кирдеев.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

В Ростове пятые сутки ищут пропавшего 16-летнего подростка.

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает 16-летнего подростка.