Розыгрыши и детские забавы: 20% вызовов в башкирские экстренные службы — ложные

В Башкирии диспетчеры службы 112 каждый день сталкиваются с большим количеством ложных вызовов. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки Центр обработки вызовов принял более шести тысяч обращений, из которых около 20% (свыше тысячи вызовов) оказались ложными.
Операторы службы незамедлительно направляют всю поступившую информацию в профильные экстренные службы — полицию, скорую помощь, пожарных и аварийные службы. Однако значительная часть звонков представляет собой розыгрыши и детские забавы.
Госкомитет по ЧС обращается к жителям и гостям республики с призывом не использовать экстренную линию для развлечений. Каждый ложный вызов отнимает время у тех, кто действительно нуждается в помощи. В будущем из-за чужих розыгрышей любой человек может столкнуться с задержкой реагирования экстренных служб.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.