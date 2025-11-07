Розыгрыши и детские забавы: 20% вызовов в башкирские экстренные службы — ложные

Госкомитет по ЧС обращается к жителям и гостям республики с призывом не использовать экстренную линию для развлечений. Каждый ложный вызов отнимает время у тех, кто действительно нуждается в помощи. В будущем из-за чужих розыгрышей любой человек может столкнуться с задержкой реагирования экстренных служб.