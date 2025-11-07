Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Розыгрыши и детские забавы: 20% вызовов в башкирские экстренные службы — ложные

В Башкирии каждый пятый вызов в службу 112 является ложным.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии диспетчеры службы 112 каждый день сталкиваются с большим количеством ложных вызовов. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки Центр обработки вызовов принял более шести тысяч обращений, из которых около 20% (свыше тысячи вызовов) оказались ложными.

Операторы службы незамедлительно направляют всю поступившую информацию в профильные экстренные службы — полицию, скорую помощь, пожарных и аварийные службы. Однако значительная часть звонков представляет собой розыгрыши и детские забавы.

Госкомитет по ЧС обращается к жителям и гостям республики с призывом не использовать экстренную линию для развлечений. Каждый ложный вызов отнимает время у тех, кто действительно нуждается в помощи. В будущем из-за чужих розыгрышей любой человек может столкнуться с задержкой реагирования экстренных служб.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.