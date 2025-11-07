Ричмонд
Прямое железнодорожное сообщение свяжет Ростов и ДНР

В ближайшие полгода между Ростовом и ДНР будет запущен прямой поезд.

Источник: Комсомольская правда

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания рассматривает возможность запуска прямого железнодорожного сообщения между ДНР и Ростовской областью. Об этом со ссылкой на министра транспорта республики сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

— Сейчас занимаемся развитием железнодорожного транспорта. Сотрудничаем с коллегами из федерального центра и Ростовской областью. Чтобы связать железнодорожным сообщением Республику с другими субъектами РФ. Есть результаты, — сказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Предполагается, что состав будет курсировать по маршруту — Иловайск-Таганрог-Ростов.

