Прямое железнодорожное сообщение свяжет Ростов и ДНР

— Сейчас занимаемся развитием железнодорожного транспорта. Сотрудничаем с коллегами из федерального центра и Ростовской областью. Чтобы связать железнодорожным сообщением Республику с другими субъектами РФ. Есть результаты, — сказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.