Выявлены гены, помогающие растениям выживать в «Долине Смерти» в Калифорнии

Для изучения секретов выживания этого растения в «Долине Смерти» ученые попытались вырастить его в лаборатории, а также впервые полностью расшифровали структуру его генома. Эти опыты показали, что тидестромии крайне неохотно и медленно росли при «нормальных» температурах окружающей среды, однако при этом они очень быстро росли в условиях, имитирующих пустынную жару — их биомасса утроилась всего за десять дней наблюдений.