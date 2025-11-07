Выявлены гены, помогающие растениям выживать в «Долине Смерти» в Калифорнии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Американские и китайские генетики расшифровали структуру генома пустынного цветочного растения вида Tidestromia oblongifolia, что помогло им выявить уникальные вариации в структуре генов, которые позволяют этому представителю флоры расти на территории знаменитой «Долины Смерти» в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Мичиган (MSU).
«Изучение жизнедеятельности и структуры генома Tidestromia oblongifolia указывает на то, что растения умеют приспосабливаться к жизни даже в самых экстремальных условиях среды. Если мы сможем перенести эти приспособления на культурные растения, то это радикально поменяет то, как сельское хозяйство будет приспосабливаться к постоянно растущим температурам на планете», — заявила профессор MSU Ли Сынъен, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Генетики пришли к такому выводу при всестороннем изучении одного из самых необычных цветочных растений на Земле — тидестромий (Tidestromia oblongifolia), произрастающих в пустынных регионах на юго-западе США и на севере Мексики. Они являются одним из немногочисленных видов живых существ, способных выживать и процветать в «Долине Смерти» — одном из самых сухих и горячих регионов Земли, где дневные температуры в летние месяцы года превышают 35 градусов Цельсия.
Для изучения секретов выживания этого растения в «Долине Смерти» ученые попытались вырастить его в лаборатории, а также впервые полностью расшифровали структуру его генома. Эти опыты показали, что тидестромии крайне неохотно и медленно росли при «нормальных» температурах окружающей среды, однако при этом они очень быстро росли в условиях, имитирующих пустынную жару — их биомасса утроилась всего за десять дней наблюдений.
Необычно быстрый рост Tidestromia oblongifolia был связан с уникальной архитектурой их системы фотосинтеза, выходящей на пик эффективности на температуре в 45 градусов Цельсия, что значительно выше данного показателя для остальных растений. Также ученые обнаружили, что хлоропласты, «фабрики фотосинтеза», приобретают уникальную бокаловидную форму и начинают активно взаимодействовать с митохондриями, клеточными «энергостанциями», при сверхвысоких температурах воздуха.
Все эти перемены в жизнедеятельности тидестромий сопровождались сдвигами в активности нескольких тысяч генов, связанных с фотосинтезом, метаболизмом и работой фермента RuBisCO, играющего ключевую роль в расщеплении углекислого газа. Последующее изучение этих перемен, как надеются биологи, поможет воспроизвести эти уникальные приспособления пустынного растения в клетках культурных растений, что позволит им расти в условиях экстремальной жары и недостатка влаги.