В Северной Осетии высадили более 17 тысяч деревьев

Более 17 тыс. саженцев деревьев высадили в этом году в Северной Осетии в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Во время весенней международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в районах республики было высажено более 10 тыс. саженцев дуба, клена, ясеня и грецкого ореха.
Также в Кировском, Ирафском, Алагирском и Дигорском районах прошла акция «Сохраним лес». Центральным событием сезона стала высадка 1,3 тыс. саженцев дуба красного в селении Тарское.
По словам министра природных ресурсов и экологии региона Вадима Базаева, эти акции — живой символ памяти о героях прошлого, связь поколений, олицетворение любви к Родине.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.