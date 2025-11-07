В Москве на улице Гаврикова построят многоквартирный дом

Жилой дом по программе реновации построят на улице Гаврикова в Москве, сообщил председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройка будет состоять из шести секций переменной этажности, расположенных в форме буквы П. Квартиры в здании займут почти 10,7 тысячи квадратных метров. На подземном уровне оборудуют паркинг, а отделку помещений выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы», — отметил Слободчиков.
Дом возведут по адресу: улица Гаврикова, земельный участок № 3. Новостройку оборудуют современными системами оповещения и управления эвакуацией, контроля доступа, пожарной безопасности, а также видеонаблюдения. Первые этажи займут комнаты консьержей, колясочные и помещения для предприятий торговли и сферы бытовых услуг.
На территории новостройки создадут безбарьерную среду: входные группы в здание сделают на уровне тротуара, рядом с домом обустроят широкие пешеходные дорожки и уложат тактильную плитку.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.