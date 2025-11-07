Ричмонд
В Башкирии отремонтировали участок дороги Шаран — Тюменяк

Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Участок дороги Шаран — Тюменяк протяженностью 4 км отремонтировали в Туймазинском районе Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На участке между селами Дюрменево и Тюменяк дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускную трубу, укрепили обочины и нанесли разметку.

«Дорога Шаран — Тюменяк связывает Туймазинский и Шаранский районы. Этот участок трассы является важным маршрутом передвижения местных жителей, по ней можно добраться до Туймазов и федеральной трассы М-5 “Урал”», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Напомним, при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии продолжаются работы на дорогах Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Бураево — Старобалтачево — Куеда, Белорецк — Учалы — Миасс, Магнитогорск — Ира и других.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.