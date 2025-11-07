Ричмонд
В селе Миасском Челябинской области открыли новое здание музея

Недавно в нем уже провели акцию «Ночь искусств».

Новое здание краеведческого музея имени В. К. Егорова открыли в селе Миасском Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Красноармейского муниципального района.

«Сегодня для нашего округа долгожданное событие — мы открываем краеведческий музей. Он недавно переехал в это здание. Это не окончательный вариант, потому что у нас разработана концепция: музей будет современный, новый», — отметил глава района Сергей Сергеев.

Торжественное открытие прошло при участии районного Дома культуры и началось с выступления ансамбля образцовой студии эстрадного вокала «Мечта». После для гостей провели экскурсию по музею.

Отметим, недавно в новом здании уже прошла акция «Ночь искусств», в ходе которой были организованы мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие встречи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми:

выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для.

рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются.

практики активного долголетия. Продолжает действие программа "Пушкинская.

карта", позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры,

кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению.

Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.