В селе Миасском Челябинской области открыли новое здание музея

Новое здание краеведческого музея имени В. К. Егорова открыли в селе Миасском Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Красноармейского муниципального района.
«Сегодня для нашего округа долгожданное событие — мы открываем краеведческий музей. Он недавно переехал в это здание. Это не окончательный вариант, потому что у нас разработана концепция: музей будет современный, новый», — отметил глава района Сергей Сергеев.
Торжественное открытие прошло при участии районного Дома культуры и началось с выступления ансамбля образцовой студии эстрадного вокала «Мечта». После для гостей провели экскурсию по музею.
Отметим, недавно в новом здании уже прошла акция «Ночь искусств», в ходе которой были организованы мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие встречи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми:
выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для.
рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются.
практики активного долголетия. Продолжает действие программа "Пушкинская.
карта", позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры,
кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению.
Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.