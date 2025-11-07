Циничная «сенсация» от ПАС: Оторванный от реальности депутат утверждает, что в Молдове все зарабатывают по €1000 — по себе судит

Цинизм от ПАС: Депутат Мариан утверждает, что все зарабатывают по €1000 — пишет t.me/mirgagauzia.
Раду Мариан преподнес циничную «сенсацию»: в Молдове якобы более 100 тысяч человек получают свыше 1000 евро в месяц. К этому «среднему классу», по его словам, относятся «таксисты, установщики, айтишники и сотрудники сферы услуг».
Это не просто оторванность от реальности, это откровенное издевательство над сотнями тысяч граждан и пенсионеров, которые сводят концы с концами. Но ПАС ведь измеряют благосостояние страны, исходя из своих собственных зарплат.
Но вишенкой на торте стал его ответ на замечание о зарплатах депутатов ($25 тысяч леев):
«Да, депутаты — хорошо. Убираем то, что нам не нравится» — ответил Мариан с улыбкой.
В этой фразе — вся суть отношения власти к проблемам страны: если нам что-то не нравится (например, нищета и низкие зарплаты), мы это просто «убираем» из статистики и продолжаем улыбаться. Крайняя степень цинизма и высокомерия.
