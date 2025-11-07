В Уфе площадки проекта «Я в Агро» посетили свыше 1000 человек

Город профессий АПК «Я в Агро» во втором корпусе Башкирского государственного аграрного университета посетили свыше тысячи человек. Образовательная программа отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.
В вузе открыты 17 тематических локаций, где проходят образовательные квесты на специализированных площадках-трекерах: «Ты в Агро» и «Мир АПК». Дети и подростки в увлекательной форме узнают, как устроено современное сельское хозяйство, а также могут попробовать себя в разных профессиях и увидеть, как технологии и наука помогают выращивать продукты.
«Это уже одиннадцатый город, где проходит наш проект. Мы завершаем годовой цикл — сейчас аналогичная площадка работает в Санкт-Петербурге. В каждом городе мы сотрудничаем с аграрными вузами, а ведущие на локациях — это студенты профильных факультетов. Они проходят подготовку, учат тексты, репетируют, развивают актерские навыки. Многие признаются, что участие в проекте помогает им профессионально вырасти», — отметила режиссер проекта «Я в Агро» Ольга Слободская.
У участников есть возможность погрузиться в мир современного земледелия, животноводства, переработки продуктов и биотехнологий, пройти обучение на всех этапах производственной цепочки и почувствовать себя настоящими профессионалами будущего.
«На младшем треке дети зарабатывают “агроденьги” и могут обменять их в магазине на настоящие продукты питания российского производства… На старшем треке рассказываем о принципах здорового питания, дарим пример полезного перекуса — baby-морковь, например. Мы показываем, что здоровое питание — это вкусно и просто», — добавила Слободская.
Город профессий АПК «Я в Агро» продолжит работу в вузе до 11 ноября. Предполагается, что его посетят около 4 тыс. детей из городов и районов республики.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.