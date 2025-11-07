В Уфе площадки проекта «Я в Агро» посетили свыше 1000 человек

«Это уже одиннадцатый город, где проходит наш проект. Мы завершаем годовой цикл — сейчас аналогичная площадка работает в Санкт-Петербурге. В каждом городе мы сотрудничаем с аграрными вузами, а ведущие на локациях — это студенты профильных факультетов. Они проходят подготовку, учат тексты, репетируют, развивают актерские навыки. Многие признаются, что участие в проекте помогает им профессионально вырасти», — отметила режиссер проекта «Я в Агро» Ольга Слободская.