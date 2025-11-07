Ричмонд
Десятки миллиардов рублей: стали известны суммы убытков крупных компаний Башкирии

Убытки крупных и средних компаний Башкирии выросли почти втрое.

Источник: Комсомольская правда

Совокупный убыток крупных и средних предприятий Башкирии в январе-августе текущего года составил 50,5 миллиардов рублей, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2024-го. Об этом сообщает Башстат.

Несмотря на рост убытков в годовом выражении, по сравнению с данными за семь месяцев текущего года (54 миллиардов рублей) показатель улучшился на 6,5%. Доля убыточных организаций также продолжает сокращаться: с 28% в первом полугодии до 26,6% по итогам восьми месяцев. Для сравнения, в январе-августе 2024-го убытки несли 22,5% компаний.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за отчетный период составил 111,7 миллиарда рублей, что составляет 45,8% от уровня января-августа 2024 года.

Наибольшая сумма сальдированной прибыли зафиксирована в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 33 миллиарда рублей (на 5,7% ниже уровня прошлого года). На втором месте — предприятия сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром — 20,3 миллиарда рублей (+30,9%). Обрабатывающие производства показали результат в 17,9 млрд рублей, что на 88,8% ниже показателя прошлого года.

Суммарная задолженность организаций на конец августа достигла 1,8 триллиона рублей, из которых 84,3 миллиарда рублей (4,7%) составляла просроченная задолженность.

