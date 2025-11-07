В Смоленской области трудоустроили 8 земских работников культуры

Восемь новых сотрудников приступили к работе в учреждениях Смоленской области по итогам конкурсного отбора программы «Земский работник культуры» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Евгения Сатанова, Валерия Глухова, Ольга Грушина, Анна Сыроед, Анастасия Безрукова, Анна Матвеенкова, Ирина Панютина и Галина Бучкина теперь работают в домах культуры, музеях, библиотеках и школах искусств Ельнинского, Ершичского, Новодугинского, Кардымовского, Смоленского, Глинковского, Руднянского муниципальных округов.
«Мы уделяем особое внимание поддержке работников социальной сферы. Для учителей, врачей, работников культуры и спорта предусмотрены различные меры поддержки. Главам муниципальных образований ставлю задачу оказывать необходимую помощь и заботиться о профессионалах, которые приезжают трудиться в их муниципальные образования», — рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Победители программы «Земский работник культуры» получили единовременные выплаты в размере миллиона рублей. Напомним, основная цель проекта — привлечь кадры в организации сферы культуры в сельские населенные пункты, поселки и города с численностью населения до 50 тыс. человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.