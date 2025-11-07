Ричмонд
В Ростовской области за 10 месяцев родились 257 пар двойняшек

Молодых родителей из Ростовской области поздравили с королевской двойней.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в этом году, в период с января по октябрь, больше двухсот семей стали родителями двойняшек. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

— За январь-октябрь на Дону зарегистрировано 257 двоен, — сказали в ведомстве.

Также специалисты поздравили супругов из Неклиновского района с рождением королевской двойни. Пополнение случилось в семье Подзолковых Дмитрия и Карины. Малышей назвали Марк и Стефания.

— Желаем крепкого здоровья, улыбок каждый день, мира и гармонии в семье, — поздравили в управлении ЗАГС по Ростовской области.

