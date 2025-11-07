В Ростовской области за 10 месяцев родились 257 пар двойняшек

В Ростовской области в этом году, в период с января по октябрь, больше двухсот семей стали родителями двойняшек. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.
— За январь-октябрь на Дону зарегистрировано 257 двоен, — сказали в ведомстве.
Также специалисты поздравили супругов из Неклиновского района с рождением королевской двойни. Пополнение случилось в семье Подзолковых Дмитрия и Карины. Малышей назвали Марк и Стефания.
— Желаем крепкого здоровья, улыбок каждый день, мира и гармонии в семье, — поздравили в управлении ЗАГС по Ростовской области.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
«На заводе работать легче»: Как живут родители четверни спустя год после рождения детей.