Саакашвили заявил, что в Грузии существуют две страны

5 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна стремится к тому, чтобы стать членом ЕС к 2030 году. Политик выразил надежду, что к тому моменту само объединение претерпит радикальные изменения и «справедливость станет принципом, которым будут руководствоваться представители европейской бюрократии». Кобахидзе подчеркнул, что сейчас в ЕС пока нет такой тенденции.