Саакашвили заявил, что в Грузии существуют две страны

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 7 ноября, в эфире местного Первого канала заявил, что государство разделилось на две страны — ту, граждане которой хотят быть в составе Евросоюза (ЕС) и поддерживают демократию, а также ту, которую создала правящая партия «Грузинская мечта».

— Единой Грузии больше нет. Есть две, цивилизационно разделенные Грузии. Первая — это люди, которые любят свою страну, хотят быть в Европе, поддерживают демократию и свободные выборы, — высказался политик.

Жителей Грузии, основанной «Грузинской мечтой», он назвал «невероятно бесстыжими, ничтожествами, трусами, жадными и коррупционерами», подчеркнув, что для них характерно «рабское отношение», передает Lenta.ru.

5 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна стремится к тому, чтобы стать членом ЕС к 2030 году. Политик выразил надежду, что к тому моменту само объединение претерпит радикальные изменения и «справедливость станет принципом, которым будут руководствоваться представители европейской бюрократии». Кобахидзе подчеркнул, что сейчас в ЕС пока нет такой тенденции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
