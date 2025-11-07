Саакашвили заявил, что в Грузии существуют две страны

— Единой Грузии больше нет. Есть две, цивилизационно разделенные Грузии. Первая — это люди, которые любят свою страну, хотят быть в Европе, поддерживают демократию и свободные выборы, — высказался политик.
Жителей Грузии, основанной «Грузинской мечтой», он назвал «невероятно бесстыжими, ничтожествами, трусами, жадными и коррупционерами», подчеркнув, что для них характерно «рабское отношение», передает Lenta.ru.
5 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна стремится к тому, чтобы стать членом ЕС к 2030 году. Политик выразил надежду, что к тому моменту само объединение претерпит радикальные изменения и «справедливость станет принципом, которым будут руководствоваться представители европейской бюрократии». Кобахидзе подчеркнул, что сейчас в ЕС пока нет такой тенденции.