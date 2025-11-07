Лариса Гузеева подтвердила, что впервые стала бабушкой

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала бабушкой. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил Telegram-канал Mash, позже это подтвердила и сама артистка.
Корреспондент канала, встретивший Гузееву в аэропорту, узнал, что 25-летняя дочь телеведущей, Ольга Бухарова, родила девочку по имени Ева в 2025 году. Гузеева также отметила, что ее дочь вышла замуж весной.
Дополнительные подробности не раскрываются.
Пополнение в семье в скором времени ожидается и у коллеги Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» — свахи Розы Сябитовой. Ее дочь Ксения Шевченко опубликовала в социальных сетях радостный пост, в котором поделилась, что их семья ждет ребенка. Сама телеведущая это пока никак не комментировала. Однако 28 октября, когда в стране отмечали День бабушек и дедушек, Сябитова опубликовала трогательное поздравление для всех причастных и себя в том числе.
11 октября певица и модель Александра Гуркова сообщила, что у них с композитором Валерием Дробышем, сыном продюсера Виктора Дробыша, родился мальчик — он стал пятым ребенком в их семье.