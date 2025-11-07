Лариса Гузеева подтвердила, что впервые стала бабушкой

Пополнение в семье в скором времени ожидается и у коллеги Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» — свахи Розы Сябитовой. Ее дочь Ксения Шевченко опубликовала в социальных сетях радостный пост, в котором поделилась, что их семья ждет ребенка. Сама телеведущая это пока никак не комментировала. Однако 28 октября, когда в стране отмечали День бабушек и дедушек, Сябитова опубликовала трогательное поздравление для всех причастных и себя в том числе.