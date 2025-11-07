Ричмонд
Названо условие, при котором возможно сокращение летних каникул для школьников

Психолог Кичаев: Сокращение каникул допустимо при добровольном решении ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили сократить летние каникулы на месяц и сделать июнь учебным. По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, это решило бы проблему занятости детей, пока родители работают. Однако психолог Александр Кичаев в беседе с «Царьградом» объяснил, при каком условии такая идея могла бы сработать.

— Я считаю, что эта идея отчасти возможна, но только при условии, что этот месяц будет добровольным. То есть ребенок — в первую очередь вместе с родителями — делает выбор, чему он посвящает этот месяц — искусству, спорту или чему-то еще. Необязательно, чтобы все эти предметы он проходил, — подчеркнул психолог.

Эксперт отметил, что июнь может стать месяцем свободного выбора для школьников. В это время ребенок сможет заниматься тем, что ему действительно интересно и важно.

— Ребенок выбирает что-то одно или несколько занятий на весь этот месяц. У него два выбора. Первый — валять дурака или все-таки этот месяц чему-то посвятить, — добавил эксперт.

Если же государство решит «сжать» каникулы, важно сохранить свободу выбора. Только в этом случае инициатива не нанесет вреда психике и не вызовет выгорания.