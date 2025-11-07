23-летний парень исчез посреди недели: уфимца не могут отыскать уже третий день

Уже два дня длятся поиски пропавшего 23-летнего уфимца Игоря Ютина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение парня неизвестно с минувшей среды — с 5 ноября. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, черное трико, черно-белые кроссовки и черную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
