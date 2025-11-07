Новое оборудование получили четыре медучреждения Новосибирской области

«Мы посмотрели, как работает и второй этап реабилитации — круглосуточный, и третий этап — амбулаторный, и, конечно, с учетом инфраструктуры, которой сегодня обладает госпиталь, можно сказать, что здесь доступен максимальный объем медицинской помощи по этому профилю», — отметил Хальзов.