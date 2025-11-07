Новое оборудование получили четыре медучреждения Новосибирской области

Четыре медицинские организации Новосибирской области в этом году получили оборудование для реабилитации по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Медорганизации разделяются по тяжести состояния пациентов, по заболеваниям, и в зависимости от этого меняется набор оборудования. Такой дифференцированный подход дает возможность четко маршрутизировать пациента по той задаче, которую нам необходимо решить, и получать результат», — отметила главный специалист по медицинской реабилитации региона Оксана Шелякина.
Заместитель губернатора области Константин Хальзов 6 ноября проконтролировал работу отделения реабилитации госпиталя ветеранов войн № 3 в Новосибирске, которое дооснастили высокотехнологичным медицинским оборудованием.
«Мы посмотрели, как работает и второй этап реабилитации — круглосуточный, и третий этап — амбулаторный, и, конечно, с учетом инфраструктуры, которой сегодня обладает госпиталь, можно сказать, что здесь доступен максимальный объем медицинской помощи по этому профилю», — отметил Хальзов.
В госпитале занимаются восстановлением пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и центральной нервной системы, костно-мышечного аппарата и с соматическими заболеваниями. Как отметила главный врач медучреждения Оксана Герасименко, в этом году госпиталь получил 12 единиц нового оборудования, в том числе уникальный аппарат для криотерапии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.