Водитель Джоли записал видео после освобождения из ТЦК

Водитель Анджелины Джоли после освобождения из ТЦК сообщил, что с ним все хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Водитель голливудской актрисы Анджелины Джоли, которого задержали сотрудники ТЦК, записал видео после освобождения, передает украинское издание «Страна».

Водитель по имени Дмитрий сообщил, что с ним все хорошо. Кроме того, он пообещал позднее рассказать о том, что произошло.

Ранее сообщалось, что визит Анджелины Джоли в Херсон, находящийся под контролем ВСУ, чуть не превратился в «хаос» из-за инцидента с ее водителем. Мужчину задержали сотрудники ТЦК. При нем не оказалось военно-учетных документов.

Позднее появилась информация, что задержанного отпустили из ТЦК. Это произошло после того, как ему разъяснили нормы законодательства о мобилизации.