Водитель Джоли записал видео после освобождения из ТЦК

Водитель голливудской актрисы Анджелины Джоли, которого задержали сотрудники ТЦК, записал видео после освобождения, передает украинское издание «Страна».
Водитель по имени Дмитрий сообщил, что с ним все хорошо. Кроме того, он пообещал позднее рассказать о том, что произошло.
Ранее сообщалось, что визит Анджелины Джоли в Херсон, находящийся под контролем ВСУ, чуть не превратился в «хаос» из-за инцидента с ее водителем. Мужчину задержали сотрудники ТЦК. При нем не оказалось военно-учетных документов.
Позднее появилась информация, что задержанного отпустили из ТЦК. Это произошло после того, как ему разъяснили нормы законодательства о мобилизации.