Гран-при «Золата Лiстапада» получил североосетинский фильм «Охотник»

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» получил фильм «Охотник» (Россия, режиссер Заур Цогоев), передает корреспондент БЕЛТА с церемонии закрытия кинофестиваля.
Режиссер Заур Цогоев поблагодарил белорусский народ и землю за радушное гостеприимство. «Это для нас на самом деле очень неожиданно, но и приятно. Победа важна для нас не только как для молодых кинематографистов, но как для представителей Северной Осетии. Для нашей республики это будет хороший мотиватор, чтобы развиваться в искусстве», — сказал он.
«На фестивале я видел величайших деятелей советского и российского кино, на фильмах которых рос. В детстве я не мог бы себе представить, что буду когда-то получать награды или общаться с этими величайшими людьми», — добавил режиссер, подчеркнув, что будет рад видеть белорусских кинематографистов в Северной Осетии и создать что-то вместе.
Специальный приз жюри конкурса игровых фильмов получила китайская кинокартина «Веселье на базаре» (режиссер Келиму Абулизи), а приз зрительских симпатий — российский фильм «Мой дед» (режиссер Святослав Власов).
Приз «За лучшее звуковое (музыкальное) решение игрового фильма» присужден Мануэлю Барриосу и Эдуардо Гонсалесу за фильм «Али Примера» (Венесуэла). Приз за лучшую мужскую роль получил народный артист Беларуси Владимир Гостюхин за фильм «Мой дед» (Россия), а за лучшую женскую роль — Светлана Крючкова за фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (Россия). Обладателем приза за лучшую операторскую работу имени Юрия Марухина стал Мортеза Кафури за фильм «Над пропастью во ржи» (Иран), а за лучшую режиссуру имени Михаила Пташука — Кристиан Петцольд за фильм «Отражения № 3» (Германия).
В конкурсе неигровых фильмов победителем стала картина «Никита» (Россия, режиссеры Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов). Специальный приз жюри конкурса неигровых фильмов получила кинолента «Тетушка Ху и ее райский сад» (Китай, режиссер Пань Чжици).
Лучшим фильмов конкурса анимационных лент стала картина «Сказка Искорки» (Россия, режиссер Анастасия Лис). Специальный приз жюри конкурса анимационных фильмов получила картина «Собачье ухо» (Венгрия, режиссер Петер Вац).
В номинации национальных киношкол победила кинолента «Но любовь из них больше» (Россия, режиссер Кира Немирович-Данченко). Приз за лучший фильм имени Виктора Турова в конкурсе «Кино молодых» получил фильм «Банановый сад»(Иран, режиссер Реза Кешаварз Хадад). Приз за лучшую режиссуру фильма конкурса «Кино молодых» имени Валерия Рубинчика получила кинокартина «Счастливый конец» (Япония, США, режиссер Нео Сора).
Лучшим неигровым фильмом национального конкурса стала кинокартина «Жизнь моя — “Хорошки”. Валентина Гаевая» (Беларусь, режиссер Анжелика Новикова). Приз за лучший фильм конкурса короткометражных фильмов получила китайская кинокартина «Испорченная весна» (режиссер Цю Юй), а диплом «По итогам зрительского голосования» — фильм «И сейчас я уступаю» (США, режиссер Рани ДеМут).-0-
Фото Андрея Синявского.