Гран-при «Золата Лiстапада» получил североосетинский фильм «Охотник»

Режиссер Заур Цогоев поблагодарил белорусский народ и землю за радушное гостеприимство. «Это для нас на самом деле очень неожиданно, но и приятно. Победа важна для нас не только как для молодых кинематографистов, но как для представителей Северной Осетии. Для нашей республики это будет хороший мотиватор, чтобы развиваться в искусстве», — сказал он.