Проще, чем кажется: как получить единовременное пособие при рождении ребенка

Одной из значимых мер поддержки семей в период появления малыша является единовременное пособие при рождении ребенка. В 2025 году в столичном регионе оно было выплачено более 160,3 тысячи семей. Как его получить — в совместном материале «Вечерней Москвы» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) по городу Москве и Московской области.