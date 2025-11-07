Проще, чем кажется: как получить единовременное пособие при рождении ребенка

Одной из значимых мер поддержки семей в период появления малыша является единовременное пособие при рождении ребенка. В 2025 году в столичном регионе оно было выплачено более 160,3 тысячи семей. Как его получить — в совместном материале «Вечерней Москвы» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) по городу Москве и Московской области.
Условия получения и размер пособия.
Единовременное пособие — это разовая выплата, которую могут получить родители при рождении ребенка. Оно выплачивается семьям с детьми независимо от уровня дохода, занятости родителей и количества детей.
Сумма выплаты фиксирована и ежегодно индексируется. В Московском регионе она составляет 26 941,71 рубль. При этом пособие можно получить снова после рождения второго и последующих детей.
Кто имеет право на получение пособия.
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеют:
родители новорожденного;опекуны;усыновители;приемные родители.
На данную меру поддержки могут рассчитывать и родители-студенты, обучающиеся по очной форме в вузах, ссузах, научных организациях и учреждениях дополнительного образования. Ее могут получить и родители-предприниматели, вступившие в правоотношения с региональным отделением Соцфонда и ежегодно вносящие взносы на обязательное социальное страхование.
Порядок оформления пособия для работающих родителей.
Работающим родителям такая выплата назначается в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных из ЗАГСа и работодателя. Если работают оба родителя — пособие автоматически будет перечислено матери. Когда один из родителей не трудоустроен — выплату получит работающий.
Средства перечислят в течение 10 рабочих дней после поступления в Отделение СФР данных из ЗАГСа о рождении ребенка.
Порядок оформления пособия для неработающих родителей.
Неработающие родители, а также опекуны, усыновители и приемные родители могут подать заявление:
в личном кабинете на портале «Госуслуги»;в любой клиентской службе отделения СФР;в отделениях МФЦ.
Обратиться за выплатой необходимо в течение шести месяцев после рождения ребенка. Решение о назначении пособия также выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых документов.
Срок принятия решения продлевается до 20 дней, если региональное отделение не получило сведения из организаций или документы, подтверждающие право заявителя на выплату.