Reuters: армия США хочет закупить миллион беспилотников в течение двух-трех лет

Дрисколл подчеркнул, что расширение программы по закупкам беспилотников станет серьезным вызовом для США, которые в настоящее время закупают порядка 50 тысяч дронов в год. Штаты также планируют создать в стране возможности для массового производства беспилотных аппаратов, которые должны стать расходными боеприпасами.