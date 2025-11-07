Ричмонд
Reuters: армия США хочет закупить миллион беспилотников в течение двух-трех лет

Министр армии США Дрисколл назвал серьезным вызовом расширение программы по закупкам беспилотников для страны.

Источник: Комсомольская правда

Армия США в течение ближайших двух-трех лет планирует закупить порядка миллиона беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра армии США Дэниела Дрисколла.

«Через один-два года мы должны быть уверены, что в момент конфликта сможем оперативно задействовать надежную цепочку поставок», — отметил он.

Дрисколл подчеркнул, что расширение программы по закупкам беспилотников станет серьезным вызовом для США, которые в настоящее время закупают порядка 50 тысяч дронов в год. Штаты также планируют создать в стране возможности для массового производства беспилотных аппаратов, которые должны стать расходными боеприпасами.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении командующего 5-м корпусом США в Европе генерал-лейтенанта Чарльза Костанца, который признал, что американская армия значительно отстает в разработке и использовании дронов и систем обороны.