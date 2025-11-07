На Украине продают унитаз из ТЦК, которым якобы пользовалась Джоли

Ранее сообщалось, что визит Джоли в находящийся под контролем ВСУ Херсон чуть не превратился в «хаос» из-за инцидента с ее водителем, которого задержали сотрудники ТЦК. Впоследствии мужчину отпустили, он записал видео, в котором сообщил, что с ним все хорошо.