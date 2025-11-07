На Украине продают унитаз из ТЦК, которым якобы пользовалась Джоли

На Украине выставили на продажу унитаз из Южноукраинского ТЦК, которым якобы воспользовалась актриса Анджелина Джоли.
За товар в объявлении на специализированном сайте выставлена цена 100 тысяч гривен.
Предполагается, что актриса могла воспользоваться унитазом в ТЦК, однако информации, подтверждающей подлинность унитаза, нет.
Ранее сообщалось, что визит Джоли в находящийся под контролем ВСУ Херсон чуть не превратился в «хаос» из-за инцидента с ее водителем, которого задержали сотрудники ТЦК. Впоследствии мужчину отпустили, он записал видео, в котором сообщил, что с ним все хорошо.
Сообщалось также, что сотрудники Госпогранслужбы Украины подарили Джоли набор национальной символики.