В Ростове в выходные дни обещают до 15 градусов тепла

В Ростове 8 и 9 ноября температура воздуха будет колебаться от +9 до +15.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону эти выходные порадуют горожан теплом. По прогнозам синоптиков в субботу, 8 ноября, утром столбик термометра покажет +9, днем потеплеет до +13 градусов, вечером похолодает до +11, а ночью температура опустится до +10 градусов. Суббота будет облачной, но без осадков.

В воскресенье, 9 ноября, утром в донской столице синоптики обещают +6 градусов, днем +15, вечером и ночью в Ростове — 11 и 10 градусов тепла соответственно. День будет ясным и без дождя.

