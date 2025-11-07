В Ростове в выходные дни обещают до 15 градусов тепла

В Ростове-на-Дону эти выходные порадуют горожан теплом. По прогнозам синоптиков в субботу, 8 ноября, утром столбик термометра покажет +9, днем потеплеет до +13 градусов, вечером похолодает до +11, а ночью температура опустится до +10 градусов. Суббота будет облачной, но без осадков.
В воскресенье, 9 ноября, утром в донской столице синоптики обещают +6 градусов, днем +15, вечером и ночью в Ростове — 11 и 10 градусов тепла соответственно. День будет ясным и без дождя.
