Отар Кушанашвили признался, что оскорблял звезд на телевидении за деньги

В 90-е годы на всю страну прославилась программа «Акулы пера», в которой звезды подвергались жесткой критике. Главной фигурой этого скандального шоу был Отар Кушанашвили, который уже тогда прославился своей откровенной манерой ведения передачи. По его словам, в те годы ему платили за то, что он обрушивался с жесткой критикой на гостей программы.