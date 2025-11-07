Отар Кушанашвили признался, что оскорблял звезд на телевидении за деньги

Популярный блогер и телеведущий Отар Кушанашвили, который известен своей резкой критикой отечественной богемы, признался, что оскорблял знаменитостей на телевидении за деньги. Об этом он рассказал в шоу «Ностальжи» от Labelcom, выпуск которого доступен в социальной сети «ВКонтакте».
В 90-е годы на всю страну прославилась программа «Акулы пера», в которой звезды подвергались жесткой критике. Главной фигурой этого скандального шоу был Отар Кушанашвили, который уже тогда прославился своей откровенной манерой ведения передачи. По его словам, в те годы ему платили за то, что он обрушивался с жесткой критикой на гостей программы.
— Эта часть моей деятельности к журналистике не имела отношения. Я даже не знал, кто придет. Эти деньги нужны были мне для прожиточного минимума, — шутливо рассказал он.
Вместе с Кушанашвили в программе участвовали юморист и блогер Антон Шастун и стендап-комики Ольга Малащенко и Роман Косицын.
Телеведущий сохраняет свою фирменную подачу материала и по сей день. В своей авторской программе он нередко подвергает критике известных людей. В одном из последних выпусков Кушанашвили раскритиковал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, за то, что тот отказался от участия в голосовании на музыкальном конкурсе «Интервидение-25».