В Москве объявили лауреатов Премии имени историка Евгения Тарле

Лауреаты премии имени Тарле были объявлены в ходе расширенного заседания Российского военно-исторического общества.

Источник: Комсомольская правда

В Москве в здании МГИМО прошло расширенное заседание Научного Совета Российского военно-исторического общества (РВИО), в рамках которого были названы лауреаты Премии имени выдающегося историка Евгения Тарле.

В историческом сообществе 2025 год был объявлен Годом Памяти известного историка Евгения Викторовича Тарле.

«Одно из центральных событий этого года — учреждение и вручение ежегодной Премии имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества», — сказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

В этом году лауреатами стали епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Митрополит Тихон (Георгий Шевкунов) (премия I степени), директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история», публицист Егор Яковлев (премия II степени) и старший научный сотрудник Института военной истории Минобороны РФ, кандидат исторических наук Алексей Исаев (премия III степени).

По словам главы РВИО, основанием для получения Премии является популяризация истории, особый вклад в историческое просвещение. То, как это блестяще делал сам автор и лектор Евгений Тарле.

Лучшие произведения лауреатов этой Премии будут публиковаться под единой обложкой. И тоже таким образом войдут в классику нашей исторической науки, подчеркнул Мединский.

