Эксперты оценили, чем «евроосень» грозит природе Москвы

В Москве продолжается аномально теплая осень, которую называют «евроосенью». Полюбоваться солнечными днями приятно, но для природы такие температуры несут определенный риск, рассказал координатор лесной программы ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко. Об этом пишет mk.ru.
— Нынешняя так называемая «евроосень» (когда тепло в средней полосе держится до ноября), может быть, и приятна с точки зрения ощущений людей, но не очень хороша для природы. Она сбивает сезонные циклы развития многих растений, — отметил Ярошенко.
По его словам, если некоторые первоцветы распустятся уже сейчас, они начнут преждевременно использовать накопленные питательные вещества, и весной окажутся ослабленными, из-за чего будут развиваться хуже.
Из-за тепла деревья и кустарники могут продолжать рост слишком поздно, и молодые побеги не успеют вызреть до морозов. Это частично повышает риск их гибели. В целом такие погодные условия становятся новой реальностью для столичных экосистем.
При этом аномальное тепло облегчает жизнь птицам и зверям. Орнитолог Дмитрий Матюнин отметил, что отсутствие заморозков позволяет птицам легче находить корм, а кандидат биологических наук Александра Василевская заверила, что все идет своим чередом.